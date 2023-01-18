Жителя Донецкой области осудили на пять лет за проведение "референдума"

Жителя Мирнограда (Донецкая область) приговорили к 5 годам тюрьмы, потому что он в 2014 году руководил проведением незаконного "референдума" в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В мае 2014 года мужчина осуществлял общее руководство процессом проведения на территории г. Димитрова (ныне - Мирнограда) незаконного "общего областного референдума" по созданию фейковой "ДНР", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что мужчина находился в местном доме культуры и давал указания членам "избирательной комиссии" и лично разрешил гражданину "проголосовать" при отсутствии паспорта.

Суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.