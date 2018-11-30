Жителя Антрацита приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами Л/ДНР

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Мужчина в течение двух лет охранял склады с боеприпасами боевиков

Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам тюремного заключения жителя города Антрацит за сотрудничество с террористами Л/ДНР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева Facebook.

Так, 25-летнего мужчину осудили по обвинению в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Следствием установлено, что с марта по май 2015 года осужденный находился на контактной службе в артиллерийском дивизионе 10 бригады 2-го армейского корпуса террористической организации "ЛНР". Занимался охраной складов и боеприпасов, имел на вооружении АК-74. Вместе с тем, в активных боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и сил АТО участия не принимал.

В дальнейшем, в августе 2016 года обвиняемый был зачислен рядовым в воинскою часть 0881 (1 отдельная славянская мотострелковая бригада) террористической организации "ДНР" с местом дислокации в селе Раздольное Старобешевского района Донецкой области. Охранял полигоны и склады с боеприпасами.

В марте 2018 году мужчину задержали на территории города Вишневое Киевской области, куда он переехал, чтобы найти работу.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали так называемую "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов на оккупированной территории Новоазовского района (Донецкая область).

Ранее сообщалось, что в Донецкой области суд арестовал экс-охранника так называемой "финансово-экономической полиции ДНР", который также был участником батальона боевиков "Оплот".