СБУ задержала "главу сельсовета" одного из населенных пунктов ОРДЛО

Фото: СБУ (oda.zt.gov.ua)

Задержана с 2010 года занимала должность поселкового главы

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали так называемую "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов на оккупированной территории Новоазовского района (Донецкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, задержанная с ноября 2010 года занимала должность поселкового главы, а в 2014 году присоединилась в ряды террористической организации "ДНР".

"Выполняя указания боевиков злоумышленница осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территорией в границах соответствующего населенного пункта", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что женщину задержали на подконтрольной Украине территории, куда она приехала по собственных делах.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области суд арестовал экс-охранника так называемой "финансово-экономической полиции ДНР", который также был участником батальона боевиков "Оплот".

Кроме того, недавно в Молдавии обезвредили незаконное полувоенное формирование, связанное с боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые действуют на оккупированной территории Донбасса.