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Жителя Антрацита засудили до 4 років тюрми за співпрацю з терористами Л/ДНР

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 17:14
Жителя Антрацита засудили до 4 років тюрми за співпрацю з терористами Л/ДНР
Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Чоловік протягом двох років охороняв склади з боєприпасами бойовиків

Токмацький районний суд Запорізької області засудив до 4 років ув'язнення жителя міста Антрацит за співпрацю із терористами Л/ДНР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва у Facebook

Так, 25-річного чоловіка засудили за обвинуваченням у сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". 

Слідством установлено, що з березня по травень 2015 року засуджений перебував на контактній службі в артилерійському дивізіоні 10 бригади 2 армійського корпусу терористичної організації "ЛНР". Займався охороною складів та боєприпасів, мав на озброєнні АК-74. Водночас, в активних бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та сил АТО участі не брав.

Надалі, у серпні 2016 року обвинувачений був зарахований рядовим до військової частини 0881 (1 окрема слов’янська мотострілецька бригада) терористичної організації "ДНР" з місцем дислокації в селі Роздольне Старобешівського району Донецької області. Охороняв полігони та склади з боєприпасами.

У березні 2018 році чоловіка затримали на території міста Вишневе Київської області, куди він переїхав, щоб знайти роботу. 

Жителя Антрацита засудили до 4 років тюрми за співпрацю з терористами Л/ДНРНагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали так звану "голову селищної ради" одного з населених пунктів на окупованій території Новоазовського району (Донецька область). 

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області суд заарештував екс-охоронця так званої "фінансово-економічної поліції ДНР", який також був учасником батальйону бойовиків "Оплот".

 

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