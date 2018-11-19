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Арестован участник батальона "Оплот", экс-охранник "финансово-экономической полиции ДНР"

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 14:00
Арестован участник батальона "Оплот", экс-охранник "финансово-экономической полиции ДНР"
Иллюстративное фото (facebook.com/tgorlovka)

Житель Макеевки с целью подработки вступил в террористическую организацию в 2014 году

В Донецкой области суд заарештовав экс-охранника так называемой "финансово-экономической полиции ДНР", который также был участником батальона боевиков "Оплот". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Отмечается, что 31-летний житель Макеевки в сентябре 2014 года получил предложение своих знакомых за денежное вознаграждение добровольно вступить в ряды батальона "Оплот" в составе террористической организации "ДНР".

В батальоне мужчина занял должность охранника-водителя. Уже в 2015 году подразделение было переименовано в так называемую "финансово-экономическую полицию ДНР". Житель Макеевки продолжил работу в оккупационному органе - в его обязанности входили охрана "полиции", организация безопасности объектов критической инфраструктуры в Донецке, а также перевозка денег боевиков.

После этого мужчина пошел на военную службу в составе так называемой "Республиканской гвардии ДНР" на должность водителя гранатометного взвода. Там он выполнял функции по техническому обслуживанию военной техники боевиков, перевозке боеприпасов и личного состава. Работал он на террористов до августа 2017 года.

"По ходатайству Волновахской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 31-летнему жителю г. Макеевки... Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении указанного преступления и поместили в следственный изолятор", - отметили в прокуратуре.

Напомним, недавно в Молдове обезвредили незаконное полувоенное формирование, связано с боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР",  действующих на оккупированной территории Донбасса.

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