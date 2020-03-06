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Жительницу Черновцов привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе

Новости » Общество     06.03.2020 - 21:30
Жительницу Черновцов привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police)

Женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации

Национальная полиция привлекла к ответственности жительницу Черновцов за распространение ложных слухов о новом коронавирусе COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Как отмечается, 59-летняя жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и других негативных последствий.

Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Напомним, в Украине зафиксирован единственный случай коронавируса. Мужчины с коронавирусом обнаружили в Черновцах 3 марта. На данный момент состояние пациента не ухудшается, хотя врачи фиксируют перепады температуры в течение дня.

Кроме того, по состоянию на 6 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. При этом большинство случаев заражения зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

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