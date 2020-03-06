Жительницю Чернівців притягнули до відповідальності за фейки про коронавірус

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

Жінка поширила неправдиві дані через засоби масової інформації

Національна поліція притягнула до відповідальності жительку Чернівців за поширення неправдивих чуток про новий коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.

Як зазначається, 59-річна жителька Чернівців брала активну участь у зібранні мешканців одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях. Не володіючи достовірними фактами про вказане захворювання, жінка поширила неправдиві дані через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків.

Співробітники Чернівецького відділу поліції склали відносно жінки адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано єдиний випадок коронавіруса. Чоловіка з коронавірусом виявили у Чернівцях 3 березня. На даний момент стан пацієнта не погіршується, хоча лікарі фіксують перепади температури протягом дня.

Крім того, станом на 6 березня, кількість хворих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 100 тисяч осіб. При цьому більшість випадків інфікування зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі випадків захворювання зареєстровано ще в трьох країнах - Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).