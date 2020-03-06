Количество заражений коронавирусом в мире превысило 100 тысяч

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За пределами Китая более тысячи зараженных зафиксированы в Южной Корее, Иране и Италии

В мире количество заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

По состоянию на 15:00 6 марта заболели коронавирусом 100 113 человек. При этом большинство случаев инфицирования зафиксировано в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрированы еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Умерли в результате коронавируса в мире 3398 человек. Из низ 2931 летальный случай зафиксирован в китайской провинции Хубэй, в которой в декабре 2019 года впервые был выявлен коронавирус. За пределами Китая большинство смертельных случаев зарегистрированы в Италии - 148.

Излечились от коронавируса 55 690.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе лишь в 4 из 27 стран не выявлено ни одного случая коронавируса. В частности, ни одного заболевания не зафиксировали в Болгарии, Кипре, Мальте и Словакии.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса угрожает каждой стране в мире. Также в ВОЗ выразили обеспокоенность недостаточной подготовкой некоторых стран к эпидемии COVID-19.