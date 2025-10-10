Жителів Запоріжжя закликали обмежити споживання газу після ударів РФ

"У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу. Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт", - зазначили у "Запоріжгазі".

У компанії-операторі пояснили, що це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень.

"Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", - додали у компанії.