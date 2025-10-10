Жителів Запоріжжя закликали обмежити споживання газу після ударів РФ

Жителів Запоріжжя та області закликали економно використовувати природний газ після масованого обстрілу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Запоріжгазу".
"У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу. Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт", - зазначили у "Запоріжгазі".
У компанії-операторі пояснили, що це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень.
"Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", - додали у компанії.
Нагадаємо, що росіяни вночі атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Відомо, що в результаті обстрілу столиці поранення отримали 9 осіб.
Крім того, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що внаслідок російських ударів повністю зникла електроенергія на лівому березі Києва.
Також росіяни обстріляли Дніпро та Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі та постраждали місцеві жителі.
Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.
