Жителів Запоріжжя попередили про можливий неприємний запах: у чому причина

Через погіршення погодних умов в Запоріжжі мешканці можуть відчути неприємний запах на вулиці вже цими вихідними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Також відомо, що, за даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології, впродовж 19 до 21 жовтня очікується північний напрямок вітру.
Зазначається, що північний вітер та несприятливі атмосферні умови можуть сприяти накопиченню шкідливих речовин у повітрі.
Жителям міста порадили дотримуватися правил гігієнічної безпеки в ці дні.
Очікується, що цими вихідними Україну накриють заморозки.
Окрім цього, дощі вже завтра прогнозуються в Луганській, Донецькій, Дніпропетровської, Запорізької області та у Криму.
На решті територій буде суха погода, але можна очікувати на сонячні прояснення. Не дивлячись на це, вихідні будуть доволі холодними. Відомо, що найхолодніше буде на сході країни..Прохолодно буде й у Києві.
Синоптики зазначають, що 20 жовтня в Україні дощів стане менше, однак заморозків додасться.
Однак вже з понеділка, 21 жовтня, в Україну прийде потепління. Синоптики прогнозують до +12+17 градусів із сонячними днями. Також вони очікують, що до 30 жовтня в Україні утримуватиметься погода без опадів.
Раніше ми повідомляли про те, які міста України вже оголосили про початок опалювального сезону. До слова, у Рівному опалення увімкнули раніше за всіх, а саме - 8 жовтня. Однак у квартирах тепло почало з'являтися лише вчора, 17 жовтня.
Другим містом, де було розпочато опалювальний сезон, став Львів. Але місцеві ОСББ та ЖЕКи виступили за те, щоб поки не підключати до системи багатоквартирні будинки, адже це допоможе зекономити на оплаті послуг.
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