Жителів Запоріжжя попередили про можливий неприємний запах: у чому причина

Також відомо, що, за даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології, впродовж 19 до 21 жовтня очікується північний напрямок вітру.

Зазначається, що північний вітер та несприятливі атмосферні умови можуть сприяти накопиченню шкідливих речовин у повітрі.

Жителям міста порадили дотримуватися правил гігієнічної безпеки в ці дні.

Прогноз погоди в Україні

Очікується, що цими вихідними Україну накриють заморозки.

Окрім цього, дощі вже завтра прогнозуються в Луганській, Донецькій, Дніпропетровської, Запорізької області та у Криму.

На решті територій буде суха погода, але можна очікувати на сонячні прояснення. Не дивлячись на це, вихідні будуть доволі холодними. Відомо, що найхолодніше буде на сході країни..Прохолодно буде й у Києві.

Синоптики зазначають, що 20 жовтня в Україні дощів стане менше, однак заморозків додасться.

Однак вже з понеділка, 21 жовтня, в Україну прийде потепління. Синоптики прогнозують до +12+17 градусів із сонячними днями. Також вони очікують, що до 30 жовтня в Україні утримуватиметься погода без опадів.