Синоптики здивували прогнозом на вихідні в Україні

Погода в Україні, як для глибокого жовтня, тішить. Найближчими вихідними дощів практично не буде, але заморозки "розгуляються".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Субота, 19 жовтня

У суботу, 19 жовтня, в Україні у більшості регіонів буде без опадів. Дощі можливі у кількох регіонах. Зокрема, опади ймовірні у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму.

Нічні заморозки -1...-3 градусів можливі на заході із переходом на Житомирську Хмельницьку, Черкаську, Вінницьку та навіть Одеську області. Також заморозки ймовірні на півночі, у Чернігівській та Сумській областях. 0 градусів уночі покажуть термометри у Кіровоградській області.

Вдень максимально буде до +15 градусів, причому у Закарпатській області. У більшості областей буде максимально до +10, +11 градусів.

У Києві вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів. Дощів не очікується.

Погода в Україні 19 жовтня (meteo.gov.ua)

Неділя, 20 жовтня

Погода в неділю, 20 жовтня, в Україні буде схожа на погоду суботи. Дощів стане менше, а заморозків додасться. Опади ймовірні у Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Заморозки знову ж таки, вночі можливі у західних регіонах, у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.

До цього списку також додадуться Харківська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області - в районі -1...-3 градусів.

Вдень знову "найспекотніше" буде на Закарпатті. У більшості областей вдень буде, як і 19 жовтня - +10, +11 градусів. У Києві вночі 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів. Дощів не очікується.

Погода в Україні 20 жовтня (meteo.gov.ua)