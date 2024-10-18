Заморозків не буде. Українцям розповіли, коли може стати тепліше та чи надовго

Зараз в Україні спостерігається відчутне зниження температури повітря у більшості регіонів - аж до нічних заморозків на поверхні ґрунту та у повітрі, проте певне підвищення показників ймовірне ще до кінця поточного місяця.

Звідки в Україну прийшов холод і коли може потеплішати

"Зараз у нас зниження температури. Воно спричинене тим, що до території України надійшов антициклон - поле високого тиску. В ньому циркуляція повітря відбувається так, що до нас холодна повітряна маса доходить з північних широт. І, відповідно, звідти холод до нас і надійшов", - розповіла експерт.

Вона уточнила, що відчутне зниження температури та заморозки - у більшості регіонів України.

"Заморозки в нас у нічні години. Першого та другого рівня небезпечності. Це означає, що як на ґрунті, так і в повітрі вони можуть бути... Впродовж найближчих двох ночей доволі інтенсивні вони можуть бути - від 0 до 5 градусів у різних регіонах України", - пояснила синоптик.

За її словами, оминути ці холоди можуть хіба що південний схід України - але тільки найближчої ночі.

"Тому що там буде ще трішки хмарності, атмосферних фронтів, подекуди - невеличкі дощі... Хмари, вони нібито убезпечують від заморозків... Але вже надалі - тільки по узбережжю морів їх (заморозків, - Ред.) не очікуємо", - додала Птуха.

Спікер УкрГМЦ зазначила, що певне підвищення температури все ж таки можливе - починаючи з третьої декади жовтня.

"Десь із 22 числа (жовтня, - Ред.) буде зміна конфігурації баричних утворень на території України та, відповідно, буде зміна повітряних мас... Не сильно, скажімо так, не дуже відчутно, але все ж таки очікуємо, що принаймні заморозків нічних вже не буде. А якщо і буде, то хіба що на поверхні ґрунту і досить локально", - розповіла вона.

Птуха уточнила, що у цей період нічні температури повітря мають бути дещо вищими - від 2 до 7-8 градусів за Цельсієм. Денні ж температури взагалі стануть більш "комфортними".

"І це потепління, якщо можна так сказати... Зараз у нас вдень +7+13 градусів (до 15-16°С - на Закарпатті). Надалі, орієнтовно з 22 жовтня, у більшості регіонів України - вже 11-16°С в денні години", - пояснила фахівець.

Вона зауважила, що для жовтня, в принципі, це - доволі комфортні показники температури.

"За оцінками наших експертів, впродовж середини третьої декади жовтня вони протримаються. Потім уже, наприкінці жовтня - там будуть певні перебудови синоптичних процесів. Тому що там вже можуть надходити атмосферні фронти", - пояснила фахівець.

Насамкінець синоптик зазначила, що, згідно з попередніми прогнозами, до 30 жовтня в Україні утримуватиметься погода без опадів.

"І ось таке свіженьке повітря зараз, прохолода із заморозками. Але потім трішечки воно буде теплішати", - підсумувала Птуха.