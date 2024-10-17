Опалювальний сезон 2024. Хто в Україні вже з теплом і коли підключать будинки

Цього тижня в Україні стартував опалювальний сезон, втім тепло поки дали не у всіх населених пунктах, оскільки рішення про початок теплопостачання ухвалюють органи місцевого самоврядування на основі погодних умов.

РБК-Україна розповідає, де вже почали опалювальний сезон і коли дадуть тепло у житлові будинки.

Рівне та область

З 8 жовтня постачають тепло у медичні та освітні заклади Рівного, з 17 жовтня – у багатоквартирні будинки. З 16 жовтня 17 громад Рівненщини розпочали опалювальний сезон.

"В області запущені в роботу 182 котельні. Тепло надходить у чверть дитсадків та шкіл, а також у третину закладів охорони здоров'я. 244 житлові будинки – з опаленням. Наразі готуються до початку опалювального сезону й інші громади", – повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Львів

З 11 жовтня у місті дають тепло бюджетним установам, зараз опалення постачають до 158 дитсадків, лікарень та шкіл. Втім, дату початку опалювального сезону для багатоквартирних будинків не називають, оскільки за прогнозами невдовзі надворі потеплішає.

У міськраді пояснюють своє рішення тим, що вони порадились з управителями житлових будинків (ОСББ, ЖЕК) і 84% виступили за те, щоб поки не розпочинати сезон, це допоможе зекономити на оплаті послуг.

Київ та область

З 14 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. До тепла вже підключили 566 будівель соціальної сфери. Серед них – 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також – 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

"Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що рішення про початок опалювального сезону ухвалюють з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, а також раціонального використання енергоресурсів.

"Типова підготовка Київщини до опалювального сезону сягає 99,9%. Вже 19 громад розпочали підключення до теплопостачання. Рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням погодних умов. 34 громади вже ухвалили відповідні рішення", – повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Додамо, що сьогодні, 17 жовтня, опалювальний сезон розпочався у Броварах. Тепло дали деяким закладам освіти, підключення здійснюється індивідуально на основі звернень керівників. Опалення запускатимуть поступово, а для повного підключення всіх об'єктів знадобиться певний час.

Вінниця

З 14 жовтня у Вінниці почали опалювати заклади соціальної сфери.

"Розпочинаємо подачу тепла до закладів соціального призначення – в лікарні, садочки, школи. Керівники цих установ вже можуть звернутися для підключення опалення, аби створити комфортні умови для дітей, пацієнтів і співробітників", – повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Він також зазначив, що всі ключові підприємства міста та заклади соціальної сфери забезпечені генераторами. У будинки тепло планують дати, коли температура протягом трьох днів триматиметься +8 градусів.

Хмельницький

З 14 жовтня у Хмельницьку запустили малі котельні, щоб забезпечити теплом садочки та медичні заклади. Найближчими днями можуть підключити житлові будинки, але це залежатиме від погодних умов.

"Будемо дивитись по прогнозу погоди. Хочемо зекономити для держави газ і також зекономити фінансовий ресурс, бо чим раніше почнемо сезон, тим більше доведеться їм заплатити", – заявив директор Департаменту інфраструктури Хмельницького Василь Новачок.

Черкаси

З 14 жовтня у місті підключили опалення закладам соціальної сфери, а от не раніше 24 жовтня планують ввімкнути опалення у багатоквартирних будинках.

"Температура міняється і після вихідних нас ще чекає тепла погода. Тому, думаю, рішення про початок опалювального сезону будемо ухвалювати не раніше 24 жовтня – щоб зекономити і кошти, і природні ресурси, зокрема, газ", – повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

Ужгород

З 14 жовтня міська рада офіційно рекомендувала розпочати постачання тепла у заклади освіти, охорони здоров’я, культури та соціально захисту населення за умови зниження температурного режиму нижче нормативного.

При цьому опалювальний сезон у Мукачеві Закарпатської області розпочнеться 21 жовтня.

Чернігів

З 15 жовтня місто запустило теплопостачання у лікарні, школи та садочки, а вже із 16 жовтня почали підключати багатоквартирні будинки.

"У місті близько 1300 багатоповерхівок, тому на подачу теплоносія знадобиться кілька днів", – пояснив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако.

Луцьк

З 16 жовтня Луцьк підключив опалення у закладах соціальної інфраструктури.

"У зв’язку із прогнозним пониженням середньодобової температури зовнішнього повітря дав доручення ДКП "Луцьктепло" на середу (16 жовтня - Ред.) бути готовими до переходу на зимовий режим роботи та розпочати подачу опалення споживачам", – повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Також він зазначив, що до опалюваного сезону модернізували котельні, а також встановили дві когенераційні установки, які дадуть можливість працювати котельням без електроенергії. Також місто придбали 46 генераторів, щоб при вимкненні світла не довелося зливати воду з мереж і можна було надалі постачати тепло.

З 16 жовтня також стартував опалювальний сезон в області, зокрема у Ковелі та Володимирі.

Житомир

З 16 жовтня місто розпочало запуск системи опалення, першочергово тепло дали лікарням, садочкам, школам.

"Вже подається газ до більшості котелень міста. Паралельно з закладами соціальної сфери підключаємо житлові будинки, які готові приймати теплоносій", – повідомили у КП "Житомиртеплокомуненерго"

Вони зазначили, що частина будинків отримає тепло 16 жовтня, решта – 17-го, але будинки, де ще не завершили ремонтні роботи, поки залишаться без тепла.

"У періоди, коли на вулиці буде тепло, котельні вимикатимуться, а будинки прогріватимуться за необхідністю в нічному режимі. Оплата нараховуватиметься виключно за спожите тепло, відповідно до кількості отриманих будинком гігакалорій", – додали у КП.

Тернопіль

З 16 жовтня опалення запустили у Тернополі, як для побутових споживачів, так і для соціальних закладів. Причиною цього стало зниження температури повітря на вулиці. Втім, у міськраді закликали споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом.

Суми

16 жовтня Суми заявили, що рекомендують початок теплопостачання у медичні та освітні заклади. Втім багатоквартирні будинки почнуть опалювати з 21 жовтня.

Що відомо про опалювальний сезон в інших містах

Не всі регіони вже оголосили дату початку теплопостачання, втім більшість кажуть, що готові до початку сезону.

З датою початку опалювального сезону поки не визначились у Харкові, оскільки погода дозволяє не розпочинати теплопостачання.

"Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє", – повідомив днями міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Дніпрі також поки не визначились із датою початку опалювального сезону. У міськраді зазначають, що тепло постачатимуть, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів опуститься нижче +8 градусів. У пріоритеті будуть об’єкти соціальної сфери – школи, лікарні, дитячі садки.

В Одесі не раніше 1 листопада планують розпочати опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили, відштовхуючись від того, що в місті м’який клімат. Це дає змогу довше обходитися без опалення порівняно з іншими регіонами України.

За повідомленням заступниці мера Одеси Ганни Позднякової, підготовка до сезону йде за графіком, всі невеликі котельні міста вже обладнані дизельними генераторами.