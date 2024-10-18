В більшості областей України очікують дощі та заморозки: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 19 жовтня буде дощовою. При цьому очікуються заморозки.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Цими вихідними, з 19 на 20 жовтня, дощі очікуються на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Дніпропетровщині. Решта території України насолоджуватиметься сухою погодою з сонячними проясненнями.

Однак, у західних регіонах слід бути обережними через тумани, які знижуватимуть видимість до 300-500 метрів. Вночі на більшій частині країни очікуються заморозки, окрім південного сходу.

Протягом дня 19 жовтня найхолодніше буде на сході України: у Луганській, Донецькій областях, у Дніпрі та Запоріжжі, а також у Криму - від +6 до +9 градусів.

Найтепліша погода прогнозується на заході країни та в Одеській області, де температура підніметься до +11+15 градусів. На решті території - від +8 до +12 градусів.

Погода у Києві

У Києві вихідними буде прохолодно: вночі очікується +1+4 градуси, місцями заморозки, вдень - близько +10+11 градусів.

З понеділка, 21 жовтня, на Україну очікує значне потепління - до +12+17 градусів із сонячними днями.