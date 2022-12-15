ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителів Сумської області просять терміново знизити споживання електрики: що сталося

Новость на русском →
Сумська область, Четвер 15 грудня 2022 10:44
Жителів Сумської області просять терміново знизити споживання електрики: що сталося Фото: жителів Сумської області просять терміново знизити споживання електрики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумській області попередили про ризик застосування вимкнень світла одразу двох черг через перенавантаження. Тому терміново закликають споживачів знизити використання електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Термінове повідомлення від енергетиків: потрібно зменшити використання електроенергії! Прохання до населення і підприємств! Виходимо за ліміти, є ризик вимкнення абонентів одразу двох черг ГПВ з 10 ранку!!!" - пише Живицький.

Нагадаємо, також ми писали, що в Київській області сьогодні діють екстрені відключення світла, у столиці - за графіками.

Додамо, як повідомили в YASNO, в Україні запрацювали додаткові потужності генерації електроенергії, завдяки цьому світла стане ще більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область енергетики Електроенергія
NEWS
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни