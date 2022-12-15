У Київській області екстрені відключення світла, у столиці - за графіками
У Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла. Проте у столиці світло вимикають за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - йдеться у повідомленні.
Водночас у ДТЕК Київські електромережі повідомляють, що сьогодні у столиці продовжуються стабілізаційні відключення. Графіки можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, з 9 грудня, у столиці почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.
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