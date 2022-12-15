У Київській області екстрені відключення світла, у столиці - за графіками

У Київській області сьогодні, 15 грудня, діють екстрені відключення світла. Проте у столиці світло вимикають за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК Київські електромережі повідомляють, що сьогодні у столиці продовжуються стабілізаційні відключення. Графіки можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, з 9 грудня, у столиці почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

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