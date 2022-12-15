ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей Сумской области просят срочно снизить потребление электричества: что произошло

Новина українською →
Сумская область, Четверг 15 декабря 2022 10:44
Жителей Сумской области просят срочно снизить потребление электричества: что произошло Фото: жителей Сумской области просят срочно снизить потребление электричества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области предупредили о риске применения отключений света сразу двух очередей из-за перегрузки. Поэтому срочно призывают потребителей снизить использование электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Срочное сообщение от энергетиков: нужно уменьшить использование электроэнергии! Просьба к населению и предприятиям! Выходим за лимиты, есть риск отключения абонентов сразу двух очередей ГПО с 10 утра!!!" - пишет Живицкий.

Напомним, также мы писали, что в Киевской области сегодня действуют экстренные отключения света, в столице - по графикам.

Как сообщили в YASNO, в Украине заработали дополнительные мощности генерации электроэнергии, благодаря этому света станет еще больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область енергетики Электроэнергия
NEWS
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны