Жителів південних областей попередили про можливі ракетні удари

Оновлено 12:44. Кім попередив про 5 пусків ракет.

Зокрема, за його словами, відомо про пуски ракет в районі Маріуполя.

"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12:00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що росіяни можуть здійснити ще кілька таких же масованих обстрілів України, як 15 листопада.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилося у країни-агресора.

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