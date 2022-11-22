Резніков показав, скільки ракет залишилося у Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, що залишилися в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра у Twitter .

За його даними, у Росії залишилося 119 ракет "Іскандер" (13%). На початок війни в арсеналі було 900 ракет, потім було виготовлено 48 ракет. Російська армія витратила 829 ракет.

Крім того, Росія випустила територією України 123 протикорабельні ракети 3M-55 Onyx, їх залишилося 347 штук (74%).

Також Росія має великий арсенал ракет С-300. Їх лишилося 6980 штук (87%).

У РФ залишилося 229 ракет "Калібр" (37% від арсеналу). З початку війни було випущено 391 ракету.

Крім того, у Росії залишилося 132 ракети Х-101 (50%), 150 ракет Х-555 (50%), 120 ракет Х-22 (32%), 356 ракет Х-35 (41%) та 43 ракети Х-47М2 "Кинжал" (73).

Рєзніков також назвав чотири ворога російського ракетного арсеналу: робота українських сил ППО; невмілі російські ракетні війська; санкції; час.