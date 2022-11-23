Жителей южных областей предупредили о возможных ракетных ударах

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12:00. Будут пуски - скажу. 9 шт Ту-95 взлетели", - написал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что россияне могут совершить еще несколько таких же массированных обстрелов Украины, как 15 ноября.

Тем временем министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько ракет осталось у страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.