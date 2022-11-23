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Жителів південних областей попередили про можливі ракетні удари

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Середа 23 листопада 2022 11:26
Жителів південних областей попередили про можливі ракетні удари Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей України попередили про потенційну загрозу ворожих ракетних ударів з 12:00 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Оновлено 12:44. Кім попередив про 5 пусків ракет.

Зокрема, за його словами, відомо про пуски ракет в районі Маріуполя.

Жителів південних областей попередили про можливі ракетні удари

"Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12:00. Будуть пуски - скажу. 9 шт Ту-95 злетіли", - написав він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що росіяни можуть здійснити ще кілька таких же масованих обстрілів України, як 15 листопада.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилося у країни-агресора.

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