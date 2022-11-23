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Жителей южных областей предупредили о возможных ракетных ударах

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Среда 23 ноября 2022 11:26
Жителей южных областей предупредили о возможных ракетных ударах Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины предупредили о потенциальной угрозе вражеских ракетных ударов с 12:00 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12:00. Будут пуски - скажу. 9 шт Ту-95 взлетели", - написал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что россияне могут совершить еще несколько таких же массированных обстрелов Украины, как 15 ноября.

Тем временем министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько ракет осталось у страны-агрессора.

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Виталий Ким ракетный удар Война России против Украины
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