Росія планує запускати по 500 "шахедів" і БПЛА по Україні одночасно, - ГУР

Росія збільшила випуск дронів, що дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів. У планах запускати по Україні 500 дронів.

Як зазначив Скібіцький, росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів.

"Якщо раніше, в 2023 - на початку 2024 року ми знали тільки один "шахед", потім "Герань-1", "Герань-2" і все. На сьогодні спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можливо на пальцях однієї руки перерахувати: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпія", "Гербера", "Пародія" та інші", - розповів генерал.

За його словами, типи безпілотників, які зараз використовуються, включають бойові ударні, розвідувальні, хибні цілі, які є безпілотниками, але без бойового навантаження, є імітаційні цілі.

"Фактично, це все загалом просто перевантажує нашу систему протиповітряної оборони. Дуже складно відрізнити, де летить безпілотник з бойовою частиною, а де – без неї", - сказав він.

Щодо випуску безпілотних літальних апаратів на території РФ. Це Іжевськ, це Єлабуга, це концерн "Калашников". Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів, пояснив Скібіцький.

"У їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя, вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів", - сказав він.