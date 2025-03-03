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РФ атакувала дронами Одесу: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будівлі

Понеділок 03 березня 2025 23:21
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РФ атакувала дронами Одесу: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будівлі Фото: над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 3 березня, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є пошкодження та проблеми з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера і канал мера міста Геннадія Труханова.

"Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)", - написав Кіпер.

Крім того, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес центр. Наразі інформації щодо постраждалих не було.

Труханов у свою чергу теж підтвердив цю інформацію, зробивши відповідні пости у своєму Telegram-каналі.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - додав Кіпер.

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