Жителів Херсонської області закликають евакуюватись через мобілізацію РФ

"Існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях", - заявив Янушевич.

За його словами, в особливій групі ризику ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.

"Від ворога можна очікувати чого завгодно, і у даній ситуації найрозумніше, що можна зробити - виїхати на підконтрольну Україні територію", - додав очільник області.

Янушевич закликає зробити це вже зараз, доки окупанти остаточно не позбавили людей цієї можливості.