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Жителів Херсонської області закликають евакуюватись через мобілізацію РФ

Фото: Жителів Херсонської області закликають евакуюватись через мобілізацію РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Через заяву президента РФ Володимира Путіна щодо проведення часткової мобілізації, жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях", - заявив Янушевич.

За його словами, в особливій групі ризику ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.

"Від ворога можна очікувати чого завгодно, і у даній ситуації найрозумніше, що можна зробити - виїхати на підконтрольну Україні територію", - додав очільник області.

Янушевич закликає зробити це вже зараз, доки окупанти остаточно не позбавили людей цієї можливості.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

Також, окупанти в Херсонській області також хочуть провести терміновий "референдум".

Раніше, окупанти розповідають про прорив ЗСУ на Херсонському напрямку.

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