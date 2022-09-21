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Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться из-за мобилизации РФ

Фото: Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться из-за мобилизации РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за заявления президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации, жителей оккупированной части Херсонской области призывают эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Существует большой риск, что так называемая "частичная мобилизация" будет происходить и на оккупированных территориях", - заявил Янушевич.

По его словам, в особой группе риска те мужчины, которые по разным причинам были вынуждены взять российские паспорта или предоставить кафиру свои персональные данные.

"От врага можно ожидать чего угодно, и в данной ситуации разумнее всего, что можно сделать - выехать на подконтрольную Украине территорию", - добавил глава области.

Янушевич призывает сделать это уже сейчас, пока оккупанты окончательно не лишили людей этой возможности.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Также, кафиры в Херсонской области также хотят провести срочный "референдум".

Ранее кафиры рассказывают о прорыве ВСУ на Херсонском направлении.

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