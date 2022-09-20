Окупанти розповідають про прорив ЗСУ на Херсонському напрямку (перехоплення)

Бойовик так званої "ДНР" розповідає дружині про прорив українських військ. Йдеться про Херсонський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову, яку перехопило ГУР МО.

"Тут такое происходит бл@дь. Прорыв у нас, прям у нас, вот где я стою сейчас...Тут укркы нормально только что обложили...клубы дыма такие стоят...Они сейчас нас тут е@ашат, шо зверей", - жаліється окупант дружині.

При цьому він розповідає, що зв'язку з підкріпленням немає, а командування наказало "стояти до останнього".

Нагадаємо, за даними оновлених карт, ситуація на Херсонському напрямку достеменно не відомою, але є складною. Росіяни продовжують гатити, зокрема, по цивільних обєктах, а наші бійці вправно знищують склади росіян і не тільки.