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Окупанти розповідають про прорив ЗСУ на Херсонському напрямку (перехоплення)

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Херсонська область, Вівторок 20 вересня 2022 09:34
Окупанти розповідають про прорив ЗСУ на Херсонському напрямку (перехоплення) Фото: окупанти розповідають про прорив ЗСУ на Херсонському напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Бойовик так званої "ДНР" розповідає дружині про прорив українських військ. Йдеться про Херсонський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову, яку перехопило ГУР МО.

"Тут такое происходит бл@дь. Прорыв у нас, прям у нас, вот где я стою сейчас...Тут укркы нормально только что обложили...клубы дыма такие стоят...Они сейчас нас тут е@ашат, шо зверей", - жаліється окупант дружині.

При цьому він розповідає, що зв'язку з підкріпленням немає, а командування наказало "стояти до останнього".

Нагадаємо, за даними оновлених карт, ситуація на Херсонському напрямку достеменно не відомою, але є складною. Росіяни продовжують гатити, зокрема, по цивільних обєктах, а наші бійці вправно знищують склади росіян і не тільки.

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