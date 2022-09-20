Окупанти в Херсонській області також хочуть провести терміновий "референдум"

Так звана "Громадська рада" Херсонської області звернулася до "голови" регіону з ініціативою негайно провести "референдум" про визнання регіону суб'єктом РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

При цьому повідомляється, що "референдум" про вступ Херсонської області до складу Росії пройде у найкоротший термін.

Там заявили, що "входження до складу Росії не лише стане торжеством історичної справедливості, а й убезпечить територію області".

Як повідомлялось, "Громадська палата" так званої "ДНР" просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.

Нагадаємо, що окупанти у так званій "ЛНР" попросили "владу" провести псевдореферендум щодо приєднання до Росії.

При цьому раніше повідомлялося, що через успішний контнаступ ЗСУ російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до Росії" так званих "ЛДНР" та окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

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