Жителів Херсонської області закликають евакуюватись через мобілізацію РФ
Через заяву президента РФ Володимира Путіна щодо проведення часткової мобілізації, жителів окупованої частини Херсонської області закликають евакуюватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Існує великий ризик, що так звана "часткова мобілізація" відбуватиметься і на окупованих територіях", - заявив Янушевич.
За його словами, в особливій групі ризику ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.
"Від ворога можна очікувати чого завгодно, і у даній ситуації найрозумніше, що можна зробити - виїхати на підконтрольну Україні територію", - додав очільник області.
Янушевич закликає зробити це вже зараз, доки окупанти остаточно не позбавили людей цієї можливості.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.
Також, окупанти в Херсонській області також хочуть провести терміновий "референдум".
Раніше, окупанти розповідають про прорив ЗСУ на Херсонському напрямку.
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