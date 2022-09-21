Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться из-за мобилизации РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Существует большой риск, что так называемая "частичная мобилизация" будет происходить и на оккупированных территориях", - заявил Янушевич.

По его словам, в особой группе риска те мужчины, которые по разным причинам были вынуждены взять российские паспорта или предоставить кафиру свои персональные данные.

"От врага можно ожидать чего угодно, и в данной ситуации разумнее всего, что можно сделать - выехать на подконтрольную Украине территорию", - добавил глава области.

Янушевич призывает сделать это уже сейчас, пока оккупанты окончательно не лишили людей этой возможности.