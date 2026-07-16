Жителі Латвії власноруч збивають дрони комунальників, вважаючи їх шпигунськими

У Латвії співробітники компанії Sadales tīkls, які перевіряють електромережі за допомогою дронів, все частіше стикаються з агресивною реакцією місцевих жителів на літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lente.

Як пише видання, люди помилково сприймають безпілотники за шпигунські або військові апарати та намагаються їх пошкодити.

За даними компанії, мешканці кидають у дрони каміння та дерев'яні предмети, обливають їх водою, а також погрожують пілотам безпілотників. Такі дії не лише завдають матеріальних збитків, а й створюють ризики для безпеки працівників.

У Sadales tīkls пояснили, що використовують дрони для інспекції ліній електропередач із початку цього року. Безпілотники допомагають швидко виявляти пошкодження та потенційні несправності мережі, що дозволяє запобігати аваріям і незапланованим відключенням електроенергії.

Як зазначають у компанії, технологія значно пришвидшує перевірки інфраструктури. Роботи, які раніше могли тривати кілька годин і вимагали виїзду працівників у віддалені райони або лісові масиви, тепер виконуються за лічені хвилини. У 2026 році компанія планує обстежити за допомогою дронів близько 10 тисяч кілометрів ліній електропередач.

Енергетики наголошують, що безпілотники не використовуються для спостереження за приватною власністю. Вони літають виключно вздовж ліній електропередач та в межах охоронних зон. Пілоти перебувають поруч із дронами в зоні прямої видимості, мають службові документи та готові пояснити мету польоту.

Крім того, компанія заздалегідь повідомляє власників земельних ділянок про заплановані роботи. Інформація про маршрути польотів також доступна у відкритому доступі.

У Sadales tīkls закликали жителів не вдаватися до агресивних дій та спершу з'ясовувати мету польотів. У компанії наголосили, що використання дронів є важливим елементом модернізації електромереж і допомагає забезпечувати стабільне електропостачання по всій країні.