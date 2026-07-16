ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Жителі Латвії власноруч збивають дрони комунальників, вважаючи їх шпигунськими

03:59 16.07.2026 Чт
2 хв
Такі інциденти послідували після дронових провокацій з боку РФ
aimg Юлія Маловічко
Жителі Латвії власноруч збивають дрони комунальників, вважаючи їх шпигунськими Фото: латиші агресивно реагують на дрони (з відкритих джерел)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Латвії співробітники компанії Sadales tīkls, які перевіряють електромережі за допомогою дронів, все частіше стикаються з агресивною реакцією місцевих жителів на літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lente.

Як пише видання, люди помилково сприймають безпілотники за шпигунські або військові апарати та намагаються їх пошкодити.

За даними компанії, мешканці кидають у дрони каміння та дерев'яні предмети, обливають їх водою, а також погрожують пілотам безпілотників. Такі дії не лише завдають матеріальних збитків, а й створюють ризики для безпеки працівників.

У Sadales tīkls пояснили, що використовують дрони для інспекції ліній електропередач із початку цього року. Безпілотники допомагають швидко виявляти пошкодження та потенційні несправності мережі, що дозволяє запобігати аваріям і незапланованим відключенням електроенергії.

Як зазначають у компанії, технологія значно пришвидшує перевірки інфраструктури. Роботи, які раніше могли тривати кілька годин і вимагали виїзду працівників у віддалені райони або лісові масиви, тепер виконуються за лічені хвилини. У 2026 році компанія планує обстежити за допомогою дронів близько 10 тисяч кілометрів ліній електропередач.

Енергетики наголошують, що безпілотники не використовуються для спостереження за приватною власністю. Вони літають виключно вздовж ліній електропередач та в межах охоронних зон. Пілоти перебувають поруч із дронами в зоні прямої видимості, мають службові документи та готові пояснити мету польоту.

Крім того, компанія заздалегідь повідомляє власників земельних ділянок про заплановані роботи. Інформація про маршрути польотів також доступна у відкритому доступі.

У Sadales tīkls закликали жителів не вдаватися до агресивних дій та спершу з'ясовувати мету польотів. У компанії наголосили, що використання дронів є важливим елементом модернізації електромереж і допомагає забезпечувати стабільне електропостачання по всій країні.

Як відомо, Росія нерідко запускає свої дрони на територію країн Балтії і Латвія не виключення. Наприклад, нещодавно кілька безпілотників увійшли в повітряний простір країни - один з них потрапив у нафтовий резервуар у місті Резекне.

Також повідомлялось, що минулого місяця французькі винищувачі НАТО збили невідомий дрон, який порушив повітряний простір Латвії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Латвія Дрони
Новини
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики