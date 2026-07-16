Жители Латвии собственноручно сбивают дроны коммунальщиков, считая их шпионскими

В Латвии сотрудники компании Sadales tīkls, проверяющие электросети с помощью дронов, все чаще сталкиваются с агрессивной реакцией местных жителей на летательные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lente.

Как пишет издание, люди по ошибке воспринимают беспилотники за шпионские или военные аппараты и пытаются их повредить.

По данным компании, жители бросают в дроны камни и деревянные предметы, обливают их водой, а также угрожают пилотам беспилотников. Такие действия не только наносят материальный ущерб, но и создают риски для безопасности работников.

В Sadales tīkls объяснили, что используют дроны для инспекции линий электропередач с начала этого года. Беспилотники помогают быстро обнаруживать повреждения и потенциальные неисправности сети, что позволяет предотвращать аварии и незапланированные отключения электроэнергии.

Как отмечают в компании, технология значительно ускоряет проверку инфраструктуры. Работы, которые раньше могли продолжаться несколько часов и требовали выезда работников в отдаленные районы или лесные массивы, теперь выполняются в считанные минуты. В 2026 году компания планирует обследовать с помощью дронов около 10 тысяч километров линий электропередач.

Энергетики отмечают, что беспилотники не используются для наблюдения за частной собственностью. Они летают исключительно вдоль линий электропередач и в пределах охранных зон. Пилоты находятся рядом с дронами в зоне прямой видимости, имеют служебные документы и готовы объяснить цель полета.

Кроме того, компания заранее уведомляет владельцев земельных участков о запланированных работах. Информация о маршрутах полетов также доступна в открытом доступе.

В Sadales tīkls призвали жителей не прибегать к агрессивным действиям и сначала выяснять цель полетов. В компании подчеркнули, что использование дронов является важным элементом модернизации электросетей и помогает обеспечивать стабильное электроснабжение по всей стране.