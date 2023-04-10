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Жителі Криму будуть зустрічати українську армію не зі зброєю, а з квітами, - Ташева

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Понеділок 10 квітня 2023 11:55
Жителі Криму будуть зустрічати українську армію не зі зброєю, а з квітами, - Ташева Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Місцеве населення Криму не буде чинити збройний спротив українському війську, яке прийде звільняти півострів від російської окупації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

"Українську армію будуть зустрічати дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде", - сказала вона.

Ташева нагадала, як після перших прильотів "бавовни" в Криму, особливо в Новофедорівці та Саках, росіяни активно виїжджали. При цьому вона зазначила, що йдеться про тисячі людей, а не сотні тисяч.

"Індиферентній частині населення байдуже, вони точно не підуть з автоматами партизанити. Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", - додала вона.

Нагадаємо, Ташева також розповіла, як Україна буде звільняти Крим.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський впевнений, що деокупація Криму є безальтернативною.

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