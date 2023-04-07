Зеленський про Крим: деокупація є безальтернативною

Звільнення Криму від російських окупантів є безальтернативним не лише для України, а й для світу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час проведення Іфтару, повідомляє РБК-Україна .

"На землі Криму зараз під російським триколором панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога, перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу. І я впевнений у цьому", - підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що саме з окупації Криму, репресій проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалась спроба Росії взяти в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.

Він також наголосив, що звільнення Криму потрібне для порядку у світі, що заснований на конвенціях і статуті ООН, а не "на кримінальних звичках вбивць, гвалтівників, грабіжників, які Росія намагається поширити".

"Так само як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави усієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних міст до Севастополя і Керчі. Увесь наш схід, південь, кожна наша громада, кожна наша людина однаково заслуговують жити та жити вільно", - додав президент.

За його словами, світові повернеться спокій тільки після програшу Кремля та повернення Криму Україні.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на втрату росіянами інтересу до відпочинку в Криму.

А військові РФ, що знаходяться в Криму тим часом вже готують оборонні позиції. Днями ми повідомляли, що від Євпаторії до села Заозерного росіяни вже прокопали 8 км окопів.

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