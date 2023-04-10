Яким шляхом Україна буде звільняти Крим: відповідь представника президента в АРК

Коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом і вже зайдуть, наприклад, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії вивести війська, але у разі відмови продовжуватиме військовий шлях звільнення півострова, який на цей час залишається пріоритетним.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

За її словами, Україна довго говорила про політико-дипломатичний шлях звільнення Криму, для цього було створено Кримську платформу. Після 24 лютого ситуація докорінно змінилася, а особливо після тих жертв, які побачили в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі і так далі.

"Ми розуміємо зараз, що Крим політико-дипломатичним шляхом звільнити не можемо, а звільняти нам територію треба. Тому ми використовуємо той шлях, який для нас буде максимально оптимальним на певний момент", - наголосила вона.

Саме тому, за словами Ташевої, зараз обговорюється звільнення Криму військовим шляхом.

"Чи хочемо ми мінімізувати жертви? Однозначно хочемо, і президент Зеленський неодноразово про це говорив: "я б хотів, щоб ми звільнили Крим не військовим шляхом, тому що це означатиме, що буде менше жертв, руйнувань цивільної інфраструктури тощо", - сказала вона.

Ташева не виключила, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом, вже зайдуть, скажімо, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії наступний варіант.

"Окей, давайте поговоримо, як ви з Криму виходитимете. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут. Будь-які війни завершуються все одно якимось переговорним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, продовжуватимемо звільняти військовим шляхом", - пояснила Ташева.

Нагадаємо, раніше Сибіга заявив, що не виключає переговорів з РФ щодо Криму після того, як Сили оборони вийдуть на адміністративний кордон з півостровом.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Крим протягом 5-7 місяців.

При цьому в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.