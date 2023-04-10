Жители Крыма будут встречать украинскую армию не с оружием, а с цветами, - Ташева

Местное население Крыма не будет оказывать вооруженное сопротивление украинскому войску, которое придется освобождать полуостров от российской оккупации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Украинскую армию будут встречать очень активно и не с оружием в руках, а с, условно говоря, цветами. Я думаю, что вооруженного сопротивления среди местного населения не будет", - сказала она.

Ташева напомнила, как после первых прилетов "бавовни" в Крыму, особенно в Новофедоровке и Саках, россияне активно уезжали. При этом она отметила, что речь идет о тысячах людей, а не о сотнях тысяч.

"Индифферентной части населения безразлично, они точно не пойдут с автоматами партизанить. Россияне могут оставить там своих диверсантов, но обычное население ничего делать не будет", - добавила она.

Напомним, Ташева также рассказала, как Украина будет освобождать Крым.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уверен, что деоккупация Крыма безальтернативна.

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