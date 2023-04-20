ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителі Києва та області можуть чути вибухи: в чому справа

Новость на русском →
Київська область, Четвер 20 квітня 2023 09:32
Жителі Києва та області можуть чути вибухи: в чому справа Фото: жителі Києва та області можуть чути вибухи (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 20 квітня, біля Києва може бути гучно. У Вишгородському районі області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМВА.

"У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Через це в деяких районах міста лунатимуть звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Військова адміністрація закликає громадян зберігати спокій та під час повітряної тривоги пройти в укриття.

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, у Київській бласті також працювали сапери.

Також раніше ми писали про те, що в Івано-Франківській області проводили навчання військових, тому місцеві могли чути звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ рятувальники Вибух
NEWS
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни