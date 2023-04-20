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Жители Киева и области могут слышать взрывы: в чем дело

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Киевская область, Четверг 20 апреля 2023 09:32
Жители Киева и области могут слышать взрывы: в чем дело Фото: жители Киева и области могут слышать взрывы (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 20 апреля, возле Киева может быть громко. В Вышгородском районе области будут уничтожены взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на КГВА.

"В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах города будут раздаваться звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Военная администрация призывает граждан сохранять спокойствие и во время воздушной тревоги пройти в укрытие.

Напомним, вчера, 19 апреля, в Киевской области также работали саперы.

Также раньше мы писали о том, что в Ивано-Франковской области проводили учения военных, поэтому местные могли слышать звуки взрывов.

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