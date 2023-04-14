В Івано-Франківській області можуть чути вибухи: в чому справа

Фото: в Івано-Франківській області можуть чути вибухи (facebook/MinistryofDefence)

В Івано-Франківській області в п'ятницю, 14 квітня заплановані навчання військових. Через це можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Telegram.