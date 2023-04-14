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В Івано-Франківській області можуть чути вибухи: в чому справа

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Івано-Франківська область, П'ятниця 14 квітня 2023 12:07
В Івано-Франківській області можуть чути вибухи: в чому справа Фото: в Івано-Франківській області можуть чути вибухи (facebook/MinistryofDefence)
Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківській області в п'ятницю, 14 квітня заплановані навчання військових. Через це можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Telegram.

"Сьогодні теж може бути гучно! Наші військові проводять навчання, тому, коли почуєте звуки вибухів в час коли немає повітряної тривоги, зберігайте спокій", - написала Онищук.

Нагадаємо, вчора в Київській області знешкоджували вибухівки.

Також вчора в Івано-Франківській області проводили навчання військових і місцеві могли чути звуки вибухів.

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Івано-Франківськ Вибух
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