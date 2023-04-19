Жителів Києва та області попередили про звуки вибухів
Сьогодні, 19 квітня, жителі Києві та області можуть чути звуки вибухів. Поблизу столиці працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
Зазначається, що сьогодні у Бучанському районі фахівці будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тому, ймовірно, жителі чутимуть вибухи.
"Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві через підняття рывня води у Дніпрі затопило парки та приватні будинки на Лівому березі.
У військовій адміністрації повідомили, що вода у столиці почала відступати, хоч деякі райони залишаються підтопленими.
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