Жителів Києва та області попередили про звуки вибухів

Сьогодні, 19 квітня, жителі Києві та області можуть чути звуки вибухів. Поблизу столиці працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що сьогодні у Бучанському районі фахівці будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тому, ймовірно, жителі чутимуть вибухи.

"Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через підняття рывня води у Дніпрі затопило парки та приватні будинки на Лівому березі.

У військовій адміністрації повідомили, що вода у столиці почала відступати, хоч деякі райони залишаються підтопленими.

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