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Жителі Києва та області можуть чути вибухи: в чому причина

Фото: жителі Києва та області можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканці Києва та Київської області сьогодні, 11 січня, можуть чути звуки вибухів у зв'язку зі знищення вибухонебезпечних предметів в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що сьогодні, 11 січня, з 13:30 відбуватиметься ліквідація ВНП у Бучанському районі.

У зв'язку з цим жителі може бути чутно звуки вибухів. Українців просять зберігати спокій та у разі оголошення сигналу повітряної тривоги проходити в укриття.

Нагадаємо, сьогодні СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського району Києва.

Окрім того, у КМВА розповіли, які системи ППО оберігають столицю.

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КиївКиївська областьВибух