Жители Киева и области могут слышать взрывы: в чем причина

Отмечается, что сегодня, 11 января, с 13.30 будет происходить ликвидация ВНП в Бучанском районе.

В связи с этим жители могут слышны звуки взрывов. Украинцев просят сохранять спокойствие и в случае объявления сигнала воздушной тревоги проходить в укрытие.

Напомним, сегодня СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района Киева.

Кроме того, в КМВА рассказали, какие системы ПВО оберегают столицу.

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