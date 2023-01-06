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Жителі Києва та області можуть чути вибухи: що трапилось

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Київська область, П'ятниця 06 січня 2023 12:09
Жителі Києва та області можуть чути вибухи: що трапилось Фото: жителі Києва та області можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 6 січня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів у зв'язку зі знищення вибухонебезпечних предметів в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Повідомляється, о сьогодні з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим жителі можуть чути звуки вибухів.

Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки. При цьому у разі оголошення повітряної тривоги слід негайно пройти в укриття.

Зазначимо, що вчора у Вишгородському районі проходили навчання для саперів.

Того ж дня навчання проводили й в Івано-Франківській області.

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