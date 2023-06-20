Жителі Херсону отримують вірусні повідомлення від окупантів: чим вони небезпечні

Жителі Херсона могли отримувати фішингову SMS-розсилку. У повідомленні йдеться про те, що загарбники готові купувати інформацію про ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

В ОВА наголошують, що не можна переходити за цим посиланням.

"Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано і викрадено персональні дані!" - сказано у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також опублікував фотографію з ідентичним повідомленням. Він додав, що СБУ вже в курсі та працює над цим.

Що передувало?

Зазначимо, що росіяни не мають здобутків на фронті. При цьому загарбники активізувались на Лимано-Купянському напрямку. Проте наші військові і там завдають їм значних втрат - як в техніці, так і в живій силі.

Водночас Сили оборони мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі бійці закріплюються на зайнятих рубежах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.