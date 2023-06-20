ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках та закріплюються на зайнятих рубежах

Фото: ЗСУ успішно просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках (Getty Images)

Українські війська мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

"Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка - Приютне, Макарівка - Рівнопіль та Новоданилівка - Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він. ЗСУ успішно просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках (deepstatemap.live) Як поводитися ворог? За словами Ковальова, окупанти зосереджують основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. Втрати РФ в Україні За даними на ранок 20 червня ЗСУ знищили ще 1010 окупантів минулої доби і "приземлили" вертоліт. Останнім часом українські військові знищили вже 7 гелікоптерів противника. Щодо останнього, то цей Ка-52 збили на донецькому напрямку.