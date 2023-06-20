ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жители Херсона получают вирусные сообщения от окупантов: чем они опасны

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 14:14
Жители Херсона получают вирусные сообщения от окупантов: чем они опасны Фото: жители Херсона получают вирусные сообщения от оккупантов (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Херсона могли получать фишинговую SMS-рассылку. В сообщении говорится, что захватчики готовы покупать информацию об ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В ОВА подчеркивают, что нельзя переходить по этой ссылке.

"Есть большой риск того, что ваш телефон будет сломан и похищены персональные данные!" - говорится в сообщении.

Жители Херсона получают вирусные сообщения от окупантов: чем они опасны

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также опубликовал фотографию с идентичным сообщением. Он добавил, что СБУ уже в курсе и работает над этим.

Что предшествовало?

Отметим, что у россиян нет достижений на фронте. При этом захватчики активизировались на Лимано-Купянском направлении. Однако наши военные и там наносят им значительные потери - как в технике, так и в живой силе.

В то же время Силы обороны имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В настоящее время бойцы закрепляются на занятых рубежах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Есть ли риск применения Россией ядерного оружия: что говорят в ГУР
Есть ли риск применения Россией ядерного оружия: что говорят в ГУР
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом