UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: куди звертатись

Фото: Евакуація (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Відтепер до більш безпечних регіонів мешканці Херсонської області можуть евакуюватися безкоштовними автобусами. Днями перший евакоавтобус прибув до Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Після прибуття на місце призначення евакуйовані отримали гарантовану одноразову фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Евакуація автобусами здійснюється за попереднім записом. Для цього необхідно особисто звернутися до органів місцевої влади, зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА:

  • 0 800 330 951;
  • (091) 481-78-45;
  • написати у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію кризового реагування: 15-48.

Нагадаємо, що у четвер, 4 травня, росіяни обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

У четвер, 4 травня, російські окупанти з авіації скинули керовані бомби на Кізомис та територію Бериславського району Херсонської області. Дві людини поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаХерсонХерсонська областьВійна в Україні