Жителі Херсонської області можуть безкоштовно евакуюватись: куди звертатись

Відтепер до більш безпечних регіонів мешканці Херсонської області можуть евакуюватися безкоштовними автобусами. Днями перший евакоавтобус прибув до Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Після прибуття на місце призначення евакуйовані отримали гарантовану одноразову фінансову допомогу у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.
Евакуація автобусами здійснюється за попереднім записом. Для цього необхідно особисто звернутися до органів місцевої влади, зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА:
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію кризового реагування: 15-48.
Нагадаємо, що у четвер, 4 травня, росіяни обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.
У четвер, 4 травня, російські окупанти з авіації скинули керовані бомби на Кізомис та територію Бериславського району Херсонської області. Дві людини поранені.
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