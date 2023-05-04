Авіація РФ скинула бомби на Кізомис та Бериславський район, - ОВА

У четвер, 4 травня, російські окупанти з авіації скинули керовані бомби на Кізомис та територію Бериславського району Херсонської області. Дві людини поранені.

Про це повідомив керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

За його словами, авіабомби влучили поблизу районної лікарні. Крім того, по Бериславу військові РФ били з авіації.

Як повідомлялося, вночі у середу, 3 травня, російські окупанти скинули керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога - нова загроза для українських сил ППО.

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