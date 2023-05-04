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Росіяни обстріляли Бериславську громаду: є травмовані та руйнування

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Херсонська область, Четвер 04 травня 2023 18:33
Росіяни обстріляли Бериславську громаду: є травмовані та руйнування Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 4 травня, росіяни обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Бериславської РДА Володимира Літвінова.

"Окупанти завдали чергового авіаудару по промисловому підприємству міста Берислав - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під мінометним вогнем опинилось житлові квартали міста, внаслідок чого травмовано 2 чоловіків, обидва 1978 року народження.

"Постраждалих доправлено до лікарні", - додав Літвінов.

Нагадаємо, що у четвер, 4 травня, російські окупанти з авіації скинули керовані бомби на Кізомис та територію Бериславського району Херсонської області. Дві людини поранені.

За минулу добу російські окупанти влаштували 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.Херсон був атакований 16 разів.

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