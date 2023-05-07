Жители Херсонской области могут бесплатно эвакуироваться: куда обращаться

Теперь в более безопасные регионы жители Херсонской области могут эвакуироваться бесплатными автобусами. На днях первый эвакоавтобус прибыл в Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По прибытии на место назначения эвакуированные получили гарантированную единовременную финансовую помощь в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Эвакуация автобусами осуществляется по предварительной записи. Для этого необходимо лично обратиться в органы местной власти, позвонить по телефону на горячую линию Херсонской ОВА:

0 800 330 951;

(091) 481-78-45;

написать в Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Также о желании эвакуироваться можно уведомить горячую линию кризисного реагирования: 15-48.